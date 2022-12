Itinerari previdenziali | welfare finanziato con fiscalità generale | onere molto gravoso

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma, 1 dic. (Labitalia) - Nel 2020 sono stati necessari 122,72 miliardi per la spesa sanitaria, 144,76 per l'assistenza sociale e altri 11,3 per ildegli enti locali. Un conto totale di 278,78 miliardi che, in assenza di tasse di scopo (come, ad esempio, accade per le pensioni che sono invece in attivo al netto dell'Irpef), vieneattingendo: a queste sole 3 voci di spesa sono state dunque destinate nell'ultimo anno di rilevazione tutte le imposte dirette Irpef, addizionali, Ires, Irap e Isost e anche oltre 50 miliardi di imposte indirette. Sono alcuni dei dati che emergono dall'Osservatorio dedicato a entrate fiscali e finanziamento del sistema di protezione sociale realizzato dacon il sostegno di Cida e presentato oggi in ...