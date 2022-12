Italpress incontra il mondo dello sport | Poca attenzione per il calcio

Italpress

MILANO -il mondo dello sport nella nuova sede di Milano dell'agenzia di stampa fondata da Gaspare Borsellino. In corso di Porta Vittoria, nel cuore del capoluogo meneghino, il direttore ...il mondo dello sport nella nuova sede di Milano dell'agenzia di stampa fondata da Gaspare Borsellino. In corso di Porta Vittoria, nel cuore del capoluogo meneghino, il direttore ... Italpress incontra il mondo dello sport nella nuova sede di Milano Agenzia di stampa Italpress L'incontro con il mondo dello sport organizzato dall'agenzia Italpress presso la nuova sede di Milano ha rappresentato lo spunto per parlare anche dei problemi attuali del calcio. Nel corso del ...Lamborghini Huracàn Sterrato, prima supersportiva all terrain e ultima arrivata della linea Huracàn, ha fatto ieri la sua prima apparizione in Nord America nella Lamborghini Beach Lounge al Hotel Sout ...