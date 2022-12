(Di giovedì 1 dicembre 2022)) – dell’agenzia di stampa fondata da Gaspare Borsellino. In corso di Porta Vittoria, nel cuore del capoluogo meneghino, il direttore responsabile Borsellino, insieme al direttore editoriale Italo Cucci, hanno accolto il presidente del Coni e della Fondazione-Cortina Giovanni Malagò e il sottosegretario con delega allodella Regione Lombardia ed ex olimpionico di canoa Antonio Rossi. “nasce come agenziaiva e loè sempre stato il nostro core business” ha dichiarato Gaspare Borsellino. “Per questo, mentre l’agenzia cresce a 360 gradi con progetti multimediali di primissimo piano e con 120 tv e 370 siti nostri partner che rilanciano e danno grandissima visibilità ai nostri contenuti, l’attenzione verso lo ...

Italpress

MILANO -il mondo dello sport nella nuova sede di Milano dell'agenzia di stampa fondata da Gaspare Borsellino. In corso di Porta Vittoria, nel cuore del capoluogo meneghino, il direttore ...il mondo dello sport nella nuova sede di Milano dell'agenzia di stampa fondata da Gaspare Borsellino. In corso di Porta Vittoria, nel cuore del capoluogo meneghino, il direttore ... Italpress incontra il mondo dello sport nella nuova sede di Milano Agenzia di stampa Italpress L'incontro con il mondo dello sport organizzato dall'agenzia Italpress presso la nuova sede di Milano ha rappresentato lo spunto per parlare anche dei problemi attuali del calcio. Nel corso del ...Lamborghini Huracàn Sterrato, prima supersportiva all terrain e ultima arrivata della linea Huracàn, ha fatto ieri la sua prima apparizione in Nord America nella Lamborghini Beach Lounge al Hotel Sout ...