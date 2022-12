Iscrizioni scuola 2023 24 | domande dal 9 al 30 gennaio NOTA e ALLEGATI

(Di giovedì 1 dicembre 2022) È stata inviata oggi a tutti gli istituti scolastici lacon le indicazioni per leall’anno scolastico/2024. Anche quest’anno - comunica il Ministero dell'istruzione e del merito - le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado. L'articolo .

Il Sole 24 ORE

... https://www.facebook.com/tecnicadellascuola " Instagram: https://www.instagram.com/tecnicascuola/ Twitter: https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news ##italia #docenti... nella sede del Liceo di Trino, è programmato un "Open Day": sarà possibile conoscere più a fondo l'offerta formativa della, visitare i locali e ricevere informazioni per lealle ... Iscrizioni a scuola, via alla procedura online dal 9 al 30 gennaio Il nido marscianese amplia la sua offerta educativa estendendo il proprio orario anche al pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.00; domande entro il 15 dicembre ...Prosegue con successo, a Fiorenzuola d’Arda, il "Pedibus", il servizio gratuito di accompagnamento pedonale a scuola per gli studenti della scuola ...