Ischia | trovate altre due vittime Musumeci | “La frana ha interessato 900 edifici”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sale a 10 morti, 5 feriti e 2 dispersi il bilancio – ancora provvisorio – dellaa Casamicciola sull’isola di. L’1 dicembre i soccorritori hanno recuperato i corpi didue persone. Si tratta di Gianluca Monti di 38 anni, il papà dei tre fratellini ritrovati senza vita nei giorni scorsi: Michele, Francesco e Maria Teresa Monti. E di Salvatore Impagliazzo di 30 anni. Quest’ultimo era il compagno della prima vittima accertata: Eleonora Sirabella. Si continua a scavare nel fango alla ricerca degli ultimi 2 dispersi. Fra il 2 e il 3 dicembre si prevede un’altra ondata di maltempo sue non c’è da perdere neppure un minuto. Il ministro per la Protezione civile e per le politiche del Mare, Nello, durante l’informativa urgente sulladi ...

Stamane il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, nell'informativa urgente alla Camera sulla tragedia diaveva dichiarato che la situazione aggiornata delle ...Leggi anche Disastro di, sono 900 gli edifici colpiti dalla frana:altre due vittime, bilancio sale a 10 morti A mani nude nel fango per cercare la sua Mariateresa, lo strazio di ... Frana a Ischia, trovati altri tre corpi: ora le vittime sono undici Salvatore è stato trovato qualche metro più avanti rispetto a dove era stato rinvenuto il corpo della compagna alcuni giorni fa. I due probabilmente sono stati travolti dalla frana per decine di ...Individuati nella zona di via Celario i corpi di due degli ultimi quattro dispersi della frana di Casamicciola. Entrambi sono stati estratti dalle squadre di soccorso. Il primo corpo senza vita è ...