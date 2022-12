Ischia | trovate altre 3 vittime Musumeci | “La frana ha interessato 900 edifici”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sale a 11 morti, 5 feriti e un disperso il bilancio – ancora provvisorio – dellaa Casamicciola sull’isola di. AGGIORNAMENTO ORE 15:18 – I soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna, non ancora identificata, in via Santa Barbara a Casamicciola. È l’undicesima vittima delladi sabato scorso 26 novembre. Resta ora solo una dodicesima persona considerata ancora dispersa. L’1 dicembre i soccorritori hanno recuperato i corpi didue persone. Si tratta di Gianluca Monti di 38 anni, il papà dei tre fratellini ritrovati senza vita nei giorni scorsi: Michele, Francesco e Maria Teresa Monti. E di Salvatore Impagliazzo di 30 anni. Quest’ultimo era il compagno della prima vittima accertata: Eleonora Sirabella. Si continua a scavare nel fango alla ricerca degli ultimi 2 dispersi. Fra il 2 e il 3 ...