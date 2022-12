Ischia | Musumeci “La frana ha coinvolto 900 edifici”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Rivolgo un pensiero alle vittime di questa ennesima tragedia e rinnovo a nome del governo la vicinanza ai loro familiari e all'intera comunità ischitana”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello, alla Camera dei Deputati per l'informativa urgente sulladi.“Allo stato attuale risultano interessati circa 900. La situazione aggiornata dell'attività di soccorso registra il decesso di 8 persone, 4 dispersi e 5 feriti di cui uno grave e ricoverato al Cardarelli di Napoli – ha aggiunto il ministro -. Gli eventi hanno portato all'evacuazione di molte famiglie, all'isolamento del territorio, al danneggiamento di servizi essenziali e dipubblici e privati. Sono circa 290 le persone sistemate presso strutture ...

