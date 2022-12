Ischia | la denuncia di Vera Corbelli dell' Autorità di Bacino | «Hanno tombato gli alvei e costruito sopra le case»

ilmattino.it

Ponte Morandi, Genova, 2018: 'Presentata unacontro ignoti per il crollo del viadotto'. Funivia di Mottarone, 2021: 'Il fascicolo della procura è contro ignoti'. Frana a, 2022: 'La ...... ma tutta l'isola diservirebbe una figura diversa. E poi c'è la reazione dei sindaci locali,... Sergio Ortelli,: 'Lo sciacallaggio continuo, l'aggressione mediatica che arriva da più ... Ischia, la denuncia di Vera Corbelli dell'Autorità di Bacino: «Hanno tombato gli alvei e costruito sopra le ca “Dalla frana del 2009, a Ischia, non è stato fatto nulla. Siamo di fronte a una tragedia annunciata”. La denuncia arriva da Nicla Pennetta, docente della Federico II di Geologia ambientale e Rischi na ...Nicla Pennetta, docente universitaria: "Dopo la frana del 2009 non è stato fatto nulla. La zona colpita dal disastro, nelle carte dell'Autorità di bacino, era considerata non pericolosa" ...