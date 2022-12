Ischia | la commovente storia del cane Yuki | ora ha una casa

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Adopo la tragedia ilè rimasto chiuso in un’auto per due giorni in attesa dei suoi padroni deceduti a causa della frana, la vicenda èLadelsta commovendo praticamente tutti, per ben due giorni è rimasto all’interno dell’auto dei suoi padroni, Giovanna e Maurizio. Viveva con loro da poco più di due anni, in seguito alla recente tragedia che ha colpito l’isola ha cercato la sua, ma questa non c’era più, era stata ‘mangiata’ dal fango.nell’auto a(Screenshot da Facebook) Il tenero animale per ore e giorni è andato avanti e indietro, in cerca della sua famiglia e delle sue cose, senza però ...