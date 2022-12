Ischia | il “cimitero” delle auto a Casamicciola | decine di carcasse recuperate dopo la frana – Video

Repubblica TV

... con conseguente chiusura di scuole,e campo sportivo . La liquidazione di una fattura per ... appena cinque giorni prima del disastro che avrebbe colpito l' isola di, causando almeno ...Cominciato un con un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime del disastro die della giovane tranese deceduta ieri, il consiglio comunale nella seduta odierna ha ...cappelle al; ... Ischia il giorno dopo la frana: la spiaggia è un cimitero delle auto trascinate dal fango Fece scandalo a Capri la sua storia e diventò un romanzo, scritto dalla penna irridente di Edwin Cerio, sindaco, ambientalista ante litteram e scrittore. Il maltempo dei giorni scorsi, lo stesso che h ...CcS (Comitato per il coordinamento alla Sicurezza) da una parte, CoC (Centro operativo Comunale) dall’altra. Ieri mattina, come annunciato, si è svolto press ...