Io esclusa dai Mondiali dalla Rai Lo sfogo di Paola Ferrari

(Di giovedì 1 dicembre 2022) La conduttrice si è detta sorpresa e amareggiatascelta di viale Mazzini di estrometterla da Qatar 2022: "Non mi aspettavo minimamente quello che mi hanno fatto"

LA NOTA COMPLETA Siamo l'unico comune dell'area marsicana' prosegue ancora Natalini 'a restare fuorinuovi modelli di assistenza territoriale. Per scelta della Regione, il distretto sanitario di ...Landi Renzo ha terminato i primi nove mesi del 2022 con una perdita netta (la quota di ... A fine settembre 2022 l' indebitamento netto era diminuito a 100,27 milioni di euro,133,49 milioni ...“Siamo l’unico comune dell’area marsicana”, prosegue ancora Natalini, “a restare fuori dai nuovi modelli di assistenza territoriale ... “che la filiera del partito di Fdi danneggia Celano escludendo i ...Exor sta rispettando gli obiettivi, sta studiando nuove acquisizioni e non prevede aumento di capitale per la Juve.