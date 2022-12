Infortunio Di Maria | l’esito degli esami | come sta l’argentino

(Di giovedì 1 dicembre 2022)Diper l’esterno offensivo: eccostae quando torna Arrivanoaggiornamenti dall’Argentina sulle condizioni di Didopo il problema che l’esterno ha rimediato ieri sera contro la Polonia. Secondo quanto riferito da Tyc Sports, l’ecografia effettuata questa mattina dalha evidenziato che non c’è nessuna rottura di fibre muscolari, ma si tratta di una contrattura alla coscia della gamba sinistra. Il giocatore resta in dubbio l’ottavo di finale del Mondiale contro l’Australia, ma potrebbe rientrare per gli eventuali quarti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

