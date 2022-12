Influenza | salgono i contagi | l’allarme dei medici

(Di giovedì 1 dicembre 2022)sintomi. Dopo due anni è tornata l’stagionale. Le precauzioni anti-Covid, infatti, avevano allontanato temporaneamente il virus. Adesso, però, l’è tornata e sembra essere addirittura più aggressiva. I bambini soffrono maggiormente perchè nei due anni precedenti non hanno conosciuto affatto l’. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i sintomi. (Continua…) LEGGI ANCHE:, colpisce soprattutto i bambini: svelato il motivo, quali sono i sintomi L’torna ad attaccare gli italiani e in associazione con il Covid-19 potrebbe essere molto pericolosa. Adesso, infatti, è difficile riconoscere l’una dall’altra, perchè i sintomi sono molto simili. In ogni caso consigliamo sempre un tampone, anche ...

LA NAZIONE

...soltanto nei numeri settimanali della variante Omicron non ha fatto i conti con l'... "I casi" Non siamo ancora a dicembre e i numeri sono già cinque volte più alti rispetto alle ...... essendo ormai il covid in una fase endemica, che lo rende più simile a un'. ' Stiamo ... Complessivamente i ricoveratida 232 a 234 (+2), mentre gli attualmente positivida 14. Influenza, salgono i contagi "Il virus è più aggressivo" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...il Sistema di Sorveglianza integrata dell’influenza del ministero della Salute, attesta che fra il 14 e 20 novembre l’incidenza è salita a 9,5 casi per mille rispetto ai i 6,9 della settimana ...