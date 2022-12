Inchiesta Juventus | a rischio altri due club italiani | le ultime

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Attorno all’si starebbero aprendo altre strade e altre squadre rischierebbero controlli attenti Attorno all’si starebbero aprendo altre strade e altre squadre rischierebbero controlli attenti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i pm avrebbero individuato Atalanta e Genoa come società che ‘collaboravano’ con i bianconeri. A breve verranno inviate le richieste di rinvio a giudizio con le accuse di false comunicazioni sociali, ostacolo all’esercizio degli organi di vigilanza, aggiotaggio informativo e false fatturazioni per operazioni inesistenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sky Sport

... i cui contenuti salienti ora emergono dalle carte dell'con cui si contestano ad Andrea ...- Un colloquio che per i pm confermerebbe il modus operandi invalso in quegli anni alla- ...... captate dalle microspie piazzate dai militari del nucleo di polizia economico finanziaria su indicazione del pool di magistrati dell'Prisma, che indaga sui conti delladal 2018 al ... Inchiesta Juventus, rinvio a giudizio per 12 persone: i nomi e chi sono La procura di Torino ha chiesto 13 rinvii a giudizio nell'ambito dell'inchiesta sui conti della Juventus. Si tratta di 12 persone fisiche più la società. Stralciata la posizione degli ex sindaci. Tra ...A riguardo, dunque, la Procura FIGC può operare subito, essendo una risultanza che avrebbe portato, secondo le ipotesi della Procura della Repubblica di Torino, ad un taglio fittizio degli stipendi. D ...