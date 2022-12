Ilary Blasi | il suo nuovo amore guida un' auto elettrica

non si nasconde più. Dopo l'addio all'ex marito Francesco Totti , la conduttrice è stata immortalata in compagnia del nuovo amore, il tedesco Bastian , durante una romantica fuga a Zurigo. ...Questo divorzio s'ha da fare, nonostante tutto. Liberato il cuore dall'astio iniziale, pare che sia Francesco Totti chesiano pronti a lasciarsi i brutti ricordi e le brutte liti alle spalle. Peccato che, come ha spiegato Francesco Totti, non sarà gratis (almeno per lui). Francesco Totti parla del divorzio ...Per un lungo periodo i giornali di gossip, e non solo loro, l’hanno descritta come una guerra dove ognuno dei due, colpo dopo colpo, avrebbe fatto di tutto pur togliere soldi e proprietà all’altro ...