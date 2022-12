“Il trono oscuro” | un estratto dal libro di Andrea Venanzoni

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Intelligenza artificiale, robot, macchine a guida automatica: tutto fa pensare al progresso tecnologico. Ma non potrebbe trattarsi invece di magia? È il tema affrontato danel“Il. Magia, potere e tecnologia nel mondo contemporaneo”, di cui TPI propone undel quarto capitolo del volume. Il 19 giugno del 1956 venne approvato negli Stati Uniti il Federal Aid Highway Act, il testo normativo che avrebbe compiutamente regolato la disciplina della infrastruttura autostradale americana. Tra gli atti preparatori di quel testo di legge, fortemente voluto dall’allora presidente Eisenhower e per espressa richiesta di questi, si può leggere come le autostrade nordamericane si sarebbero dovute ispirare al modello costruttivo della Autobahn del Terzo ...