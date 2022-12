Il sito di Papa Francesco è ancora fuori uso dopo le critiche del pontefice alla Russia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ildiuso da almeno una giornata per via di un sospetto hackeraggio. Mercoledì 30 novembre alle ore 15 circa la rete del Vaticano è andata offline e – tutt’ora – ilufficiale delwww.vatican.va risultauso. Diversa la situazione per Vatican News, che nella giornata di oggi sembra essere stato ripristinato e funzionare correttamente. Anche i siti dei singoli dicasteri e il portale dei Musei vaticani hanno riscontrato una serie di problemi. Insomma, sembra lecito parlare di un attacco hackere affini e – tra le altre cose – vanno segnalate le tempistiche rispetto allecheha rivolto...

... tra cui alcuni provenienti dal territorio di Canino, precisamente dalarcheologico di Vulci, ... da Luciano Bonaparte, fratello di Napoleone, ad Alessandro Farnese, in seguitoPaolo III. Si ...Facebook Twitter WhatsApp Email Bloccati da ieriufficiale e pagine web di Oltretevere. Nessuna rivendicazione, sospetti su cyber - criminali russi dopo le critiche di Mosca al. Mentre a Pechino, l'accordo Santa Sede - Cina del 2018 e ...ROMA (ITALPRESS) - "La posizione della Santa Sede è cercare la pace e cercare una comprensione. La diplomazia della Santa Sede si sta muovendo in questa direzione e, ovviamente, è sempre disposta a me ...Gli strani tentativi di accessi anomali al sito del Vaticano all'indomani delle dure risposte del Cremlino all'intervista rilasciata da Papa Francesco alla rivista "America". La strada per una mediazi ...