Il Primo Dicembre è la Giornata mondiale contro l’AIDS

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Oggi,è laper la lotta, una malattia infettiva causata dal virus HIV. La ricerca ha fatto dei passi da gigante. Dai primi casi documentati in letteratura per la prima volta nel 1981 ad oggi, tutto è cambiato, evolvendosi. Con le attuali strategie terapeutiche, si può tenere sottollo la malattia, allungando le aspettative di vita. Quello che ancora manca, però, è una corretta informazione e una consapevolezza diffusa. Cosa cambia tra HIV e AIDS? HIV e AIDS -Photo Credits :mypersonaltrainer.itL’HIV, virus dell’immunodeficienza umana, è un virus che attacca e distrugge, in particolare, un tipo di globuli bianchi, i linfociti CD4, responsabili della risposta immunitaria dell’organismo. Il sistema immunitario ...