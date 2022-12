(Di giovedì 1 dicembre 2022) IlMeloni cerca fondi aggiuntivi per i lavoratori36. La Legge di Bilancio ha confermato il taglio del 100% dei– con un limite massimo di importo pari a 6 mila euro annui – per chi assume lavoratori che non hanno superato i 35 anni di età e che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato. Il benefit pesa per 500 euro al mese per un periodo massimo di 36 o 48 mesi per le assuzioni al Sud. Per fruiresgravivi i datori dinon devono aver proceduto a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati nella stessa qualifica. E, spiega oggi il Messaggero, l’esecutivo vuole ampliare la norma per raggiungere una platea più ampia nelleagevolate. A spingere sul tema è Silvio Berlusconi: «Chiederemo ...

Open

CNH Industrial non si aspetta di incorrere in costi significativi legati alla cessazione delle attività di vendita delle macchine per le costruzioni in Cina, con la decisione che è " parte...... ora sta pensando aPiero come vice La Juventus ha bisogno di un nuovo Cda e dopo aver scelto il presidente nella persona di Ferrero, ora sta pensando aPiero come vice. Secondo quanto ... Il piano del governo per il lavoro dei giovani: contributi ridotti per le assunzioni degli under 36 Il 30 novembre 2022 quarantasette realtà della società civile in rappresentanza di cittadini e cittadine, associazioni, gruppi, movimenti, università e centri di ricerca, hanno inviato una lettera ape ...Economia - Nella Legge di Bilancio il taglio dei contributi per il Sud. Ma l'esecutivo pensa di ampliarlo. Il benefit pesa per 500 euro al mese per un periodo massimo di 36 o 48 mesi per le assuzioni ...