Il Ladro di Bambini è il più importante film italiano degli ultimi trent’anni

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Quando nell’aprile del 1992 esce in sala Ildi, che il mese successivo avrebbe vinto il Gran premio speciale della giuria a Cannes, non è ancora chiaro che quell’anno avrebbe costituito uno spartiacque nella storia d’Italia. Il 30 gennaio viene emessa la sentenza definitiva di Cassazione del maxiprocesso contro la mafia istruito dal pool di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – la sentenza di primo grado, che aveva già portato a 346 condanne, era datata dicembre del 1987. Il successivo 17 febbraio del 1992, il presidente del Pio Albergo Trivulzio ed esponente di spicco del partito socialista milanese Mario Chiesa – il “mariuolo”, come lo definì Craxi per minimizzare il caso – è arrestato in flagranza di reato nell’atto di incassare una tangente di sette milioni, dando il via all’inchiesta Mani Pulite e al terremoto istituzionale di ...

ilmessaggero.it

Insieme a queste ultime due, al principe dall'oscuro passato Graydon e alguerriero Boorman (... " Per noi attori erano come caramelle per: non importava chi si stesse allenando, c'era ...Certo, ildi monete non può essere paragonato a un gerarca nazista, così, dopo quella famosa ... scrisse Il signore delle mosche nel 1954 usando come protagonisti deie dei ragazzi, ed è ... Roma, ladri nella scuola media durante il week-end: rubati tablet e smart tv. «I bambini sono sotto choc» Osvaldo Ranica, Presidente della Comunità Bergamasca: “Anche nella nostra provincia le giovani generazioni non hanno le stesse opportunità di accedere alla tecnologia e all’educazione digitale: DigEdu ...