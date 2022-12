Il governo apre a Calenda dopo l’incontro con la premier Meloni

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ildi destra, quello da cui bisognava temere fiumi di olio di ricino, con le camicie nere in giro per le strade cittadine, udite, udite… è pronto ad esaminare nel dettaglio tutte le proposte avanzate da Carlodurantecon laGiorgiache si dichiara disponibile a valutare ‘ogni proposta’ del

Calenda un alleato di"Faremo aprire un cantiere anche a lui", ironizza tagliente il leader della Lega Matteo Salvini. LA DECISIONE Ilcongela il Mes, via libera alla mozione di ...Dopo l'incontro delle scorse ore con la Premier Meloni ilal leader di Azione, Calenda con Palazzo Chigi che fa sapere che valuterà 'ogni proposta' del Terzo Polo su famiglia e imprese. Aiutare le imprese ad affrontare la trasformazione digitale ...La manovra è da questa mattina alla Camera. E alcuni nodi come Pos, opzione donna e superbonus creano allarme in maggioranza. Non c’è ancora una versione definitiva di Opzione donna. Anche la formulaz ...(Teleborsa) - Dopo l'incontro delle scorse ore con la Premier Meloni il governo apre al leader di Azione, Calenda con Palazzo Chigi che fa sapere che valuterà 'ogni proposta' del Terzo Polo ...