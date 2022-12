(Di giovedì 1 dicembre 2022) Quasi due milioni di sanzioni. Questo è quello che i non vaccinati da Covid-19 per scelta si dovranno aspettare da oggi 1 dicembre. La scadenza dei 180 giorni fissati per giustificare il mancato adempimento all’obbligofarà scattare le misure per docenti, operatori sanitari, forze dell’ordine e over 50 che non hanno aderito alla campagnacon multe pari a 100 euro a testa. Friuli Venezia Giulia, Calabria e Abruzzo si aggiudicano in ordine il primato dei territori che riceveranno più multe di tutti, con un numero maggiore di No vax over 50. Puglia, Lazio, Toscana e Molise sono invece tra le regioni più virtuose con il 90% di vaccinati nella fascia tra i 50 e i 59 anni. Mentre le lettere cominciano ad essere spedite lain queste ore è impegnata a decidere sulla legittimità ...

Open

Una ritrovata Argentina vince 2 - 0 sulla Polonia e passa agli ottavi, tutto merito delle sceltec.t. Scaloni. Oggi altra giornata decisiva: solo ...... come carote e sedano, o una mela, oppure prepararci una tisana caldanostro sapore preferito, ...CASALINGO Per bruciare 200 - 300 calorie occorrono tre quarti d'ora di attività fisica al, ... Il giorno del giudizio sull'obbligo vaccinale. In arrivo la sentenza della Corte Costituzionale - Il video In occasione della Black Week, Mango ha presentato 5 capi delle tendenze più in voga! Pezzi venduti nel loro negozio ad un prezzo accessibile! Come sempre, Mango è sempre all’avanguardia nella moda e ..."Il bollettino meteo della Regione Campania prevedeva un livello di allerta arancione per rischio idrogeologico per il 25 novembre e anche per il giorno seguente ... per la Protezione civile e le ...