Il 16enne travolto e ucciso mentre era in bici era un calciatore del Padova

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Dopo la morte del campione Davide Rebellin, arriva l’ennesima notizia che vede un ciclista perdere la vita dopo essere stato investito in strada. Questa volta il protagonista della tragedia è un giovanissimo, ilManuel Lorenzo Ntube, rimastoieri attorno alle 22 in via Pomposa, nella zona di Codrea, a Ferrara. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane è statoera inda un’automobilista pirata, un 37enne ferrarese, che dopo l’impatto è fuggito, salvo poi fare ritorno in un secondo momento e costituirsi, quando però per Manuel Lorenzo Ntube non c’era già più nulla da fare. Il ragazzo, nato il 5 dicembre 2005, era un talentuoso difensore del settore giovanile del Calcio. IlManuel Lorenzo Ntube ...

