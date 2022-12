Calciomercato.com

Le parole di Zlatansul derby di Milano, una delle partite più sentite in generale da parte del pubblico milanista. Zlatanè semprea far parlare di sé. Perché oltre ad essere un grandissimo attaccante, è sempre stato riconosciuto come personaggio senza peli sulla lingua. Il bomber svedese del Milan ha ...Anche Yacine Adli èa salutare il Milan ma solo in prestito (in Ligue 1 o in qualche club di ... Ma i grattacapi per Pioli non sono certo finiti: siamo sicuri, infatti, che anche, ... Ibrahimovic pronto al rientro: 'La calma prima della tempesta' FOTO Zlatan Ibrahimovic partirà con il Milan per il ritiro a Dubai il 10 dicembre. Lo svedese non sarà l’unico a riunirsi con i rossoneri ...Il Milan attende il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante svedese prenderà intanto parte alla tournée prevista in quel di Dubai ...