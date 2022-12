Harry Potter | serie tv in arrivo? Risponde la Warner | Il pubblico è pronto | ma dobbiamo pianificare

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Channing Dungey, capo diBros TV Group, ha commentato la possibile espansione del franchise disul piccolo schermo. Nonostante siamo ormai passati diversi anni dall'uscita nelle sale dell'ultimo film della saga di, i fan hanno chiesto a gran voce un'espansione del magico mondo di Hogwarts, possibilmente sul piccolo schermo. A commentare l'ipotesi di unatv ci ha pensato Channing Dungey, capo diBros TV Group, spiegando come al momento non ci siano aggiornamenti concreti, ma la compagnia starebbe "ascoltando le richieste del". "Vorrei potervi dire che c'è qualcosa di imminente all'orizzonte, ma c'è molto interesse e molta passione per questo, quindi assolutamente, ci stiamo pensando. La cosa ...