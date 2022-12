Harry & Meghan | il teaser trailer della docuserie Netflix di Meghan Markle e il principe Harry VIDEO

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ecco ilufficiale dell'attesissimadel, in arrivo sulla piattaforma streaming dall'8 dicembre 2022.didel, sarà disponibile dall'8 dicembre. Secondo quanto rivelato da Page Six la coppia reale avrebbe firmato un contratto milionario con la piattaforma streaming: secondo alcune fonti anonime la cifra sarebbe vicina ai 100 milioni di dollari. In questadettagliata e ...

Un frame del trailer '&Meghan', il documentario dei Sussex in onda prossimamente su Netflix. Poco si sa del programma, ma dalle anticipazioni è facile immaginare che i Duchi lo abbiano utilizzato per vuotare il sacco ...&Meghan sarà composta da un insieme inedito di testimonianze, raccolte tra amici e familiari. Molti di questi rivelano per la prima volta davanti a una macchina da presa tutto quello che hanno ...Mentre i principi del Galles sono impegnati in un royal tour a Boston, i Sussex tornano a far parlare di sé. Scopri di più su Amica.it ...«Harry e Meghan. Un evento globale Netflix. Prossimamente, solo su Netflix». Così, con poche parole, la piattaforma di streaming ha condiviso su Instagram le prime immagini di uno dei documentari più ...