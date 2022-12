“Harry ha beccato Meghan a letto con la guardia del corpo”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) E’ una vera e propria bomba quella sganciata dal tabloid inglese “InTouch” e che riguarda il principeMarkle. La coppia sarebbe in grave crisi a causa di un presunto tradimento di lei. Secondo una gola profonda, ovvero una fonte vicina ai due coniugi, il secondogenito di Carlo e Lady Diana avrebbe scoperto la consorte acon la suadelChristopher Sanchez. I rumors su un tradimento diAssunto lo scorso aprile, Sanchez è stato precedentementedelalla Casa Bianca ai tempi di George W. Bush e di Barack Obama. Al momento non c’è nessuna comunicazione ufficiale ma non si prospetta un bel quadro. Secondo “InTouch”,sarebbe andato a prendere a scuola di corsa di ...

... nessuno comeStyles nel mondo, Fedez comanda in Italia Non c'è dubbio che Tananai sia una ... Le due cose sono coincise nel momento in cui hoArianna, ovvero Ariete. Non sono un fan dei ...Ci sarebbe aria di divorzio pere Meghan Markle: l'indiscrezione è davvero ...' DI LETTURA E’ una vera e propria bomba quella sganciata dal tabloid inglese “InTouch” e che riguarda il principe Harry e Meghan Markle. La coppia sarebbe in grave crisi a causa di un presunto tradim ...Le voci sulla crisi tra Harry e Meghan non accennano a placarsi, anzi. I dettagli che raccontano della presunta scappatella che lei avrebbe avuto con una guardia del corpo - scoperta dal marito perciò ...