“Ha tradito Maria De Filippi” UeD | rivelazione choc su Ida Platano | la scoperta nelle ore scorse

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Uomini e Donne,Desarebbe furiosa con Idae Federica Aversano. A rivelare i dettagli è il settimanale Mio che racconta retroscena inediti.oresi è tornato a parlare, e non poco, di Ida che rivelano le anticipazioni tornerà in studio per un confronto con Riccardo. Ida che nei giorni successivi all’uscita aveva rivelato di essere felice con Alessandro Vicinanza. “Io e Alessandro parliamo delle nostre rispettive attività e dei nostri dipendenti. Ogni tanto mi dice anche che sono troppo buona. Abbiamo un bel dialogo, ci confrontiamo anche sulle difficoltà che quotidianamente affrontiamo nei conto – come nei pro – che ogni attività ad alto rischio comporta. Parliamo anche dei nostri progetti e di quello che ci piacerebbe costruire come imprenditori”. Leggi ...