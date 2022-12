Guerra ucraina | Lavrov | “La Nato partecipa al conflitto” E indica l' ex segretario di Stato Kerry come mediatore

Francia e Usa, assieme all'Europa e al G7, sono uniti nell'affrontare ladi Vladimir Putin contro l'". "La temperatura oggi è fredda ma i nostri cuori sono riscaldati dall'amicizia. E' ...Nel frattempo, una combinazione di rialzi dei tassi a livello mondiale, laine i timori di una recessione hanno spinto verso l'alto il tradizionale biglietto verde, valuta rifugio in ...è stato il ceo del gruppo Eneron Luigi Martines che ha sottolineato come la società ha dovuto fare i conti con gli scenari mondiali inediti determinati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, che ...Gli attacchi missilistici alle centrali elettriche in tutta l’Ucraina lasciano il Paese senza elettricità. Questo significa blackout diffusi e interruzione delle forniture di acqua e riscaldamento. L’ ...