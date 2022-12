(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Riguardo la corretta gestione di una società voglio citare un caso spot: quello della squadra prima in classifica in Serie A, il, che ha ridotto notevolmente i costi di gestione, ha fatto cassa vendendo i campioni e oggi ottiene grandi risultati. Vuol dire che si può fare, che si può progettare con successo”. Così il presidente della Figc, Gabriele, in occasione dell’incontro ‘I Giovani e lo Sport al Sud – Una sfida per il futuro del Mezzogiorno’. Ricordiamo le frasi di ieri di: “Non mi piace l’idea di sanzionare alcune realtà, nel caso specifico la Juventus, prima che ci sia un processo. Ci sono delle indagini, ci sono delle acquisizioni di atti, la nostra procura è allertata, ma non conosciamo l’esito e lasciamo andare avanti la magistratura ordinaria. C’è comunque un collegamento tra i due rami di giustizia, ...

IlNapolista

...durante l'evento 'Calcio & Welfare' con protagonista Gabriele, presidente della Federazione italiana giuoco calcio. Il dirigente calcistico parla di Aurelio De Laurentiis edl'avvio ...Adelaide (Vanessa), per vendicarsi di Flora (Lucrezia Massari), insiste sull'avere Maria Puglisi (Chiara Russo) alla festa del circolo. Flora non riesce a celare la gelosia nei confronti di ... Gravina elogia il Napoli: «Ha dimostrato che si può gestire un club in modo corretto» - ilNapolista Le parole del presidente della FIGC Gravina nel corso dell'evento "Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro" ...Anch’io ero nella seconda squadra in Spagna e poi sono arrivato in Serie A e in Liga. In occasione del convegno all’Allianz Stadium sulla Juventus Next Gen, ha parlato il presidente della FIGC Gabriel ...