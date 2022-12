Gravina ammette atti illeciti e delinquenza | “Così fan tutti!”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Twitter – . Il giornalista Paolo Ziliani, si è espresso sul suo profilo social, in merito alle … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Tutto Napoli

"Moltissimi lati oscuri" E lo stesso: "È una vicenda che presenta moltissimi lati oscuri che non riusciamo a comprendere e a capire". D'Onofrio partecipava alle riunioni grazie a ...Il giornalista Savoldi ha parlato delle dichiarazioni die Rocchi sul gol annullato a Milik "Molti si sono domandati perché i massimi dirigenti non abbiano chiuso la questione Juventus - ... Ziliani su Gravina: "Ha ammesso implicitamente di guidare un movimento di delinquenti" Il giornalista Paolo Ziliani sui social è tornato a scrivere commentato con un post le dichiarazioni di Gravina sul terremoto in casa Juventus ...DAnche il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha detto la sua sulle dimissioni di Agnelli e del CdA bianconero: "Da quanto si può evincere dal comunicato ufficiale, il Cda #Juve ...