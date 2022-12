Golden power | aiuti alle aziende colpite Il Cdm dà l’ok al decreto

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il Consiglio dei ministri riunitosi ha approvato unlegge che prevede misure a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici. Il provvedimento, fortemente sostenuto da Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, si compone di due parti. La seconda prevede immediati interventi compensativi a sostegno delle imprese destinatarie di un veto per ragioni di sicurezza nazionale ai sensi della normativa, ove le stesse ne facciano richiesta. L’articolo 2 dellegge, infatti, riguarda le procedure per l’attivazione delle misure di sostegno della capitalizzazione dell’impresa idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale ai fini dell’accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato (Cassa depositi e prestiti) e al Fondo per la salvaguardia dei livelli ...

Formiche.net

Per quest'operazione l'esecutivo farebbe uso del '' , lo strumento che consente di intervenire per salvaguardare un asset ritenuto strategico. Le fonti del 'Financial Times' riferiscono ...Une velina governativa ipotizza ilper la moribonda Ita. Benvenuti nel meraviglioso mondo dell'interesse nazionale a fallire LeggiIl post Interesse nazionale con le pezze alla fusoliera è stato pubblicato in originale su .. Tra Golden power e politica industriale. I consigli di Garofoli “Rispetteremo ogni regola ma respingeremo ogni ostruzionismo normativo”. Non sono frequenti le prese di posizione pubbliche del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, notoria ...La compagnia low cost sale a 14 milioni di passeggeri. E Ryanair domina il mercato Mentre Ita Airways è ancora alla ricerca del cavaliere bianco, gli operatori stranieri si prendono un mercato italian ...