Gli Anelli del Potere | 7 nuovi ingressi nel cast della stagione 2

Prime Video ha importanti novità per coloro che attendono i primi dettagli sulla seconda stagione della serie TV, I l Signore deglidel Potere , poiché ha annunciato sette nuovi componenti del cast per la seconda stagione , attualmente in produzione nel Regno Unito. Per l'occasione, Vernon Sanders, Head of Global ...Prime Video annuncia sette aggiunte al cast della seconda stagione de Il Signore deglidel Potere , la cui produzione è in corso nel Regno Unito. Si tratta di Gabriel Akuwudike ( Hanna ), Yasen 'Zates' Atour ( The Witcher ), Ben Daniels ( The Crown ), Amelia Kenworthy , Nia ...Prime Video rilascia otto episodi di contenuti speciali sul making of degli Anelli del Potere, la serie evento di Amazon Studios ...La nuova stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere presenterà alcune importanti novità a partire dal cast ...