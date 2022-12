Giornata mondiale per la lotta all' HIV-AIDS | le problematiche ancora da risolvere

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L'HIV non ha mai smesso di circolare. Anzi, proprio a causa della minor informazione negli ultimi anni la sua pericolosità è stata sottovalutata, soprattutto dai giovani. Lo dimostrano i dati delle nuove infezioni che ogni anno si registrano in Italia, che si mantengono elevate fra i 25 e i 29 anni. Per puntare di nuovo i riflettori sull'HIV, in occasione dellaper laall'HIV/, che, come ogni anno, si celebra il 1° dicembre, Luchadora, artista del collettivo contro lo stigma “Conigli Bianchi”, in collaborazione con Gilead Sciences e 14 Associazioni non profit operanti nell'area della prevenzione e dell'assistenza dell'HIV, ha realizzato un'opera artistica con una creatività ispirata ai temi della collaborazione, dellaallo stigma, alla ricerca scientifica e al concetto ...