Giorgia Meloni come Draghi | cosa ci sarà nel nuovo decreto sulle armi all’Ucraina

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il consiglio dei ministri è fissato per oggi alle 15. Questo pomeriggio il governoapproverà il suo primoper l’invio di. La norma fornirà copertura legale per gli invii fino al 2023. E costituirà la precondizione per ilinterministeriale con le forniture militari vere e proprie, atteso per fine dicembre o inizio gennaio. La mozione di maggioranza approvata ieri impegna l’esecutivo «a prorogare fino al 31 dicembre 2023 l’autorizzazione, previo atto di indirizzo delle Camere, alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell’Ucraina». Il testo invita anche il governo a «promuovere e sostenere, d’intesa con i partner Nato, tutte le iniziative diplomatiche volte a creare le condizioni per un negoziato di pace». E chiede ...