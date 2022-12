Giappone Spagna | per il “papà” di Holly e Benji Pedri e Gavi “sono gli Oliver Hutton della vita vera”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Oggi per i Mondiali del Qatar 2022scese in campo, una partita che a degli inaspettati collegamenti con l’anime televisivo. Yoichi Takahashi, il creatore dei due fuoriclassesi, oggi considera, calciatori del Barcellona enazionale spagnola, gli eredi del suo. Quando gioca ilnon si riesce a far a meno di pensare agli interminabili campi da gioco di, oggi che la nazionale del Sol Levante ha affrontato la, questo collegamento vale ancora di più. Infatti,, il giocatoreNewteam, secondo ...

Ilfirma il colpaccio e batte in rimonta laper 2 - 1, con le due squadre che possono comunque festeggiare insieme il passaggio del turno. Dopo il vantaggio iniziale di Morata e un ...Vana nell'altra partita la vittoria della Germania sul Costa Rica. Per la Nazionale di Luis Enrique una sconfitta dal sapore ...Il 7-0 contro la Costa Rica era stato fuorviante O forse ogni partita fa storia a sé e il Giappone ha meritato O ancora, il retropensiero di molti, che lasciamo da parte, è fondato Domande che dopo ...(Adnkronos) - Il Giappone supera in rimonta 2-1 la Spagna in un match dell'ultima giornata del gruppo E dei mondiali di Qatar 2022, disputato al Khalifa International Stadium di Doha. Al vantaggio ...