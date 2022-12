Giappone-Spagna 2-1 | Luis Enrique | “Abbiamo perso il controllo per cinque minuti”

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “avutodi totale mancanza di, addirittura di panico. Se loro avessero avuto bisogno di segnare altri due gol avrebbero segnato di sicuro. Questa è una Coppa del Mondo e quando una squadra come ilnon ha nulla da perdere succede quel che succede”. Lo ha detto il ct della, dopo la brutta sconfitta contro ilche è costata il primo posto nel girone, ma per fortuna delle Furie Rosse non gli ottavi: “Ilpassa come primo, meritatamente. È fastidioso perché mi sarebbe piaciuto finire in testa al gruppo. Supereremo la serata, ma questo deve servire da monito. Dobbiamo mostrare un po’ più di forza. Non ho molto da festeggiare oggi. Non sono contento ...