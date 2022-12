Giannola Svimez | “Pnrr per Italia e Sud come moderna Cassa per il Mezzogiorno”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Ilè un intervento straordinario,un tempo faceva l’con laper ile ora fa l’Ue per i vari Paesi europei e soprattutto per l’e per il Sud”. E’ quanto osserva Adriano, presidente di, intervenendo alla Lanterna di Roma al meeting ‘Sud e futuri:strategico’ organizzato dalla fondazione Magna Grecia e giunto alla sua quarta edizione. “I temi legati alla ‘questione meridionale’ non solo non si sono risolti ma dall’inizio del nuovo millennio, potremmo anzi indicare dal 1998 in poi, si sono persino acuiti, tornando ai livelli degli anni Cinquanta e Sessanta – accusa– Ma se l’si vuole salvare, si potrà ...