Gf Vip | frase sessista di Edoardo Donnamaria su Oriana Marzoli | quelle parole lo mettono a rischio espulsione?

Scivolone assurdo per Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip quando, conversando con Antonella Fiordelisi e Charlie Gnocchi, si è lasciato sfuggire una frase sessista e di cattivo gusto su Oriana Marzoli, parlando addirittura di stupro in maniera leggera. La strigliata nella scorsa puntata del GFVIP 7 non sembra aver spaventato Charlie Gnocchi che ha pronunciato nuove frasi hot su Oriana: i dettagli.