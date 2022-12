“GF Vip” | Alberto rientra e accende la miccia | ciò che ha detto ha fatto scoppiare il caos

(Di giovedì 1 dicembre 2022) News Tv.De Pisis finalmente èto al GF Vip dopo dieci giorni di Covid. Era l’ultimo positivo ai tamponi: l’incubo sembra essere finito.è tornato a tenere compagnia ai vipponi e al pubblico da casa, che non vedeva l’ora che tornasse in gara. Ma subito dopo il suo arrivo è scoppiata una tremenda lite tra gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Sarebbe stato proprioa mettere il becco in una situazione delicata, destinata ad esplodere prima o poi. “GF Vip”,De Pisisdopo dieci giorni di Covid e scatena ilnella casa “Avetei bravi senza di me? Quanto mi siete mancati!”, ha esclamato, contento di rivedere i suoi compagni di avventura. I concorrenti lo ...

Tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli la passione è durata quanto un gatto in tangenziale.De Pisis ieri è tornato nella Casa del Grande Fratelloed ha accolto le confidenze del suo amico che gli ha svelato altri retroscena piccanti. Oriana avrebbe fatto una richiesta ad ...Pochi giorni dopo però anche Wilma Goich eDe Pisis sono risultati positivi: tutti sono ... Non è la sua prima partecipazione al GFdato che nel 2017 aveva già fatto il suo ingresso in casa. ...In occasione del loro mesiversario, Antonella Fiordelisi ieri sera ha organizzato una romantica cena per Edoardo Donnamaria con l'aiuto di Luca Salatino, che ha consigliato alla coppia di “viversi e ...L'ex capitano della Roma e la compagna sono avvistati sempre più spesso in location blindate tra Durazzo e Tirana ...