Galassia Exor | Juve e Ferrari | tutti i segreti della holding Agnelli

Milano Finanza

È proprio nella girandola di acquisizioni e dismissioni che IFINT acquistisce una società asiatica di nome. Nella più recente riorganizzazione delle attività facenti capo " direttamente o ...Uomini in cuiripone enorme fiducia, Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino assumeranno i ruoli ... con un passato da uomo dei conti di diverse aziende dellaAgnelli, ingegnere delle ... Exor, una galassia in crescita con John Elkann. Ecco come vanno le quote in Stellantis, Ferrari, Cnh, Iveco e Juventus - MilanoFinanza.it Il 23% delle azioni di Maranello vale 9 miliardi, quasi un terzo degli asset di un grande impero che va ben oltre il settore automobilistico ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...