Francesco Totti parla del divorzio da Ilary | confessioni forti | “Mi costerà un sacco”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Questos’ha da fare, nonostante tutto. Liberato il cuore dall’astio iniziale, pare che siacheBlasi siano pronti a lasciarsi i brutti ricordi e le brutte liti alle spalle. Peccato che, come ha spiegato, non sarà gratis (almeno per lui).delcone sconvolge tuttiè completamente proiettato sulla sua nuova vita con Noemi Bocchi: la casa a Villa Clara, i figli di entrambi che fanno amicizia, la scelta dei mobili.Blasi, a sua volta, sembra aver trovato una nuova felicità con l’imprenditore Bastian, di cui sappiamo poco ad eccezione del fatto ...

Per l'Australia allenata da Graham Arnold è la seconda volta nella sua storia calcistica, dopo il 2006 quando venne beffata da un rigore di. L'eroe del giorno, autore del gol della ...Ascolta questo articolo Come si sa la separazione trae Ilary Blasi è stata la notizia di gossip che ha impazzato nel corso di questa estate, e non solo. Il clamoroso comunicato, separato, dell'11 luglio scorso ha gettato nella ...Per un lungo periodo i giornali di gossip, e non solo loro, l’hanno descritta come una guerra dove ognuno dei due, colpo dopo colpo, avrebbe fatto di tutto pur togliere soldi e proprietà all’altro ...L’indiscrezione arriva dal Corriere della Sera. Francesco Totti sarebbe vicino all'accordo con l'ex moglie Ilary Blasi. Le sue dichiarazioni ...