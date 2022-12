Frana Ischia | trovati altri due corpi | tra loro il papà dei fratellini Monti

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Le operazioni di recupero sono state effettuate in via Santa Barbara, nel giardino di una villetta ai piedi del serbatoio idrico dell'Acquedotto campano

Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, alla Camera per l'informativa urgente sulla tragedia di. CameraGiovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la Protezione civile adIndividuate giovedì mattina, nella zona di via Celario, le salme di due degli ultimi quattro dispersi della frana di Casamicciola. - continua sotto - ...ISCHIA. Sono state appena individuate nella zona di via Celario le salme di due degli ultimi quattro dispersi della frana di Casamicciola. Finora è stato possibile estrarre dalla morsa del fango solo ...