Frana Ischia | trovati altri due corpi Sale a 10 il bilancio delle vittime

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sono state individuate questa mattina, dalle squadre dei Vigili del fuoco, altre duedellache il 26 novembre scorso ha colpito Casamicciola, sull’isola di. Ildei morti, quindi, a 10. Restano ancora disperse altre due persone. Alla Camera l’informativa urgente sulladidel ministro per la Protezione civile Musumeci “Rivolgo un pensiero alledi questa ennesima tragedia e rinnovo a nome del governo la vicinanza ai loro familiari e all’intera comunità ischitana” ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, alla Camera dei Deputati per l’informativa urgente sulladi. “Allo stato attuale risultano interessati ...

Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, alla Camera per l'informativa urgente sulla tragedia di. CameraDalladi'allo stato attuale risultano interessati circa 900 edifici e sono circa 290 le persone che hanno trovato sistemazione in strutture alberghiere o altre soluzioni autonomamente ...Giovedì, 1 dicembre 2022 Home > aiTv > Frana Ischia, Musumeci: "Abusivismo tema che non si può più eludere" (Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2022 "Il tema del triste e diffuso fenomeno dell'abusivism ...Altri due cadaveri rinvenuti a Casamicciola, sull'isola di Ischia, colpita dalla frana: potrebbero essere di Gianluca Monti e Salvatore Impagliazzo ...