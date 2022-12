Frana Ischia | trovata una donna | l' undicesima vittima Aggiornamenti nella diretta di oggi

I vigili hanno individuato un altro corpo, forse quello della 31enne Maria Teresa Arcamone. É la terza salma tra quelle ritrivate oggi a Casamicciola. Gli altru due corpi sono di Salvatore Impagliazzo ...' A nome del governo, e penso di interpretare il pensiero di tutta l'Aula, mi unisco al cordoglio delle famiglie di quell'isola '. Così il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani , nel corso ...A Ischia recuperato il corpo dell'undicesima vittima della frana di sabato 26 novembre: è stato trovato in via Santa Barbara a Casamicciola. Il cadavere appartiene una donna, di cui è in corso l'ident ...Valentina Castagna è stata trobvata poco lontana dal luogo dove in mattinata era stato trovato il marito Gianluca Monti. All'appello manca solo la 31enne Maria Teresa Arcamone ...