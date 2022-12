Frana Ischia | Musumeci | “Ci sarà definizione zona rossa

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma 1 dicembre 2022 “Nei prossimi giorni verranno ultimati i controlli e si potranno definire i confini della cosiddettache permetterà l'emanazione degli atti ordinativi per individuare in caso di allerta meteo i nuclei familiari che potranno essere temporaneamente evacuati”. Lo ha dichiarato il Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare Nellonel corso dell'informativa urgente del Governo alla Camera dei Deputati sui tragici eventi avvenuti nell'Isola di/ Camera Tv. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

10.40, 900 gli edifici toccati "Il triste tema dell'abusivismo edilizio non può essere più eluso". Così il ministro della Protezione Civile e Politiche del mare,Musumeci nell'informativa alla ...Anche sul condono di Ischia si oppose al provvedimento del governo Conte I ... Che però in qualche caso, come questo, finiscono per franare loro addosso.Sono 900 gli edifici interessati dalla frana e 290 gli sfollatI: il numero potrebbe aumentare con l'avanzare dei controlli sulle case. Per ora sono 8 i morti e 5 i feriti, di cui uno grave ricoverato ...