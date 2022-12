Frana Ischia | due uomini estratti a Casamicciola | aggiornamenti nella diretta di oggi

... Nello Musumeci, al termine dell'informativa urgente alla Camera sullache sabato 26 novembre ha colpito il comune di Casamicciola, sull'isola di."Infine per completezza di informazione, ...Ha esordito così alla Camera il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, nell'informativa alla Camera sullache ha travoltosabato 26 novembre. E già ...La"frana"di sabato a"Ischia"ha interessato "circa"900 edifici" nel comune di"Casamicciola. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare,"Nello Musumeci, nell'informativa ...Retsano ancora due dispersi. Alla Camera dei Deputati l'informativa urgente del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare sulla tragedia ...