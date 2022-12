Frana di Ischia | i soccorritori hanno trovato altri tre corpi

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022) : due uomini e una donna. Manca all’appello un’altra persona dispersa È una corsa contro il tempo quella che istanno mettendo in pratica. Si continuano a cercare idei dispersi nelladello scorso 26 novembre. Ed è di pochi minuti fa la notizia del ritrovamento di tre, due uomini e una donna. Idei due uomini sono stati identificati. Si tratta di Salvatore Impagliazzo e Gianluca Monti, già nell’elenco dei dispersi. Ianche il cadavere di una donna, che non ancora è stato identificata. Sul luogo del ritrovamento, in via Santa Barbara, sono arrivati i parenti delle due ultime disperse, per l’identificazione del corpo. Potrebbe trattarsi di Valentina Castagna, la moglie di Gianluca Monti ...