Frana di Casamicciola | identificata la undicesima vittima | è la mamma dei tre fratellini

(Di giovedì 1 dicembre 2022) – A, sull’isola di Ischia, è stato rinvenuto anche il corpo senza vita di Valentina Castagna, la 38ennedei tre fratelli Monti, Michele, Francesco e Maria Teresa, deceduti sempre in seguito alladello scorso 26 novembre. La salma è la terza recuperata da questa mattina. Gli altri ritrovamenti hanno riguardato il marito di Valentina Castagna, Gianluca Monti, e Salvatore Impagliazzo. L’unica persona ancora dispersa risulta Mariateresa Arcamore. Le vittime accertate sono 11. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ora dopo ora, aumenta il bilancio delle vittime della, undici al momento . Sono stati individuati i corpi senza vita di altre 3 persone e resta un solo disperso . Asono stati ...E' stata identificata anche l 'undicesima vittima delladirecuperata qualche ora fa grazie ai cani molecolari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Si tratta di Valentina Castagna , 37 anni, moglie di Gianluca Monti ( trovato ...Volontari e abitanti al lavoro per rimuovere il fango da case e strade dopo la frana di Casamicciola Volontari e abitanti al lavoro per rimuovere il fango da case e strade dopo la frana di ...