Frana Casamicciola | trovate altre due vittime Si scava ancora per cercare gli ultimi due dispersi

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Dal fango sono emersi altri due corpi, dopo sei giorni di ricerche e centinaia di soccorritori impegnati sull’isola d’Ischia. Ladel 26 novembre che ha sepolto case e strade aTerme ha ora un bilancio di 10e 2. Glicorpi ritrovati,nella zona di via Celario, non sono statiidentificati. Per la posizione in cui sono stati ritrovati però, i soccorritori avrebbero già fatto delle ipotesi. La prima vittima individuata oggi potrebbe essere Gianluca Monti, papà di Maria Teresa, 6 anni, Francesco, di 11 e Michele, di 15 trovati nei giorni scorsi senza vita, il cui corpo è stato già estratto dalle macerie. La seconda vittima individuata oggi potrebbe invece essere Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella ...